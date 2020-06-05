Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты в России

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:24:59+03:00

Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Роскачество признало водку одним из самых безопасных продуктов в России. По итогу собственных исследований, в пятёрку наиболее безопасных продуктов также вошли гречневая крупа, сметана, растительное масло и сушки.

Среди напитков наиболее безопасными в России оказались томатный сок и светлое пиво.

Самыми небезопасными продуктами признаны свиной шашлык, коньяк и глазированные сырки, а также сухие завтраки и сервелат.

ИСТОЧНИК KP.RU