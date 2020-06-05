Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты в России
Шашлык с коньяком признали опасными
Роскачество по итогам собственных исследований наиболее безопасным продуктом в России признало водкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Роскачество признало водку одним из самых безопасных продуктов в России. По итогу собственных исследований, в пятёрку наиболее безопасных продуктов также вошли гречневая крупа, сметана, растительное масло и сушки.
Среди напитков наиболее безопасными в России оказались томатный сок и светлое пиво.
Самыми небезопасными продуктами признаны свиной шашлык, коньяк и глазированные сырки, а также сухие завтраки и сервелат.
ИСТОЧНИК KP.RU