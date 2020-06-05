Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:29:23+03:00

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Одни из самых высоких зарплат в России предлагают в сфере логистики. Средний заработок в этом направлении составляет порядка 155 тысяч рублей. К таким результатам пришли аналитики сервиса «Работа.ру», которые проанализировали более 150 тысяч вакансий по всей стране за май.

Отмечается, что самыми востребованными сотрудниками в сфере логистики являются водители с личными автомобилями и водители-экспедиторы.

Помимо этого на высокий доход можно рассчитывать в сфере судоходства. Средняя зарплата здесь также составляет 154 тысячи рублей. При этом на некоторых вакансиях выплаты могут быть значительно выше. Так, например, по вакансии матроса во Владивостоке предлагается зарплата до 240 тысяч рублей, передает RT.

На высокий заработок могут рассчитывать также сотрудники по работе с недвижимостью. Как правило, зарплаты здесь держатся на уровне 141 тысяч рублей.

Также аналитики выделяют работу в стартапах. В среднем начинающие специалисты новых проектов зарабатывают по 140 тысяч рублей.

Напомним, ранее эксперты выразили мнение, что ситуация с пандемией больше скажется на политике, нежели на экономике, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU