"Почти вся часть хотела поехать": Появилось видео, как 50 добровольцев отправились на испытания вакцины

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:08:07+03:00

Для клинических испытаний новой российской вакцины от коронавируса были отобраны 50 военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов сообщил в апреле, что в разработке вакцины против коронавируса примут участие военные. Позже стало известно, что вакцину, созданную в Национальном исследовательском Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ), будут испытывать на сотрудниках 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Первая группа добровольцев заселилась в спецпомещение при институте 3 июня, сообщал сайт KP.ru.

- Приказа не было, было все в добровольном порядке. Было проведено собрание, предложили поехать. Очень многие хотели, почти вся часть. Прошли предмедкомиссию, отбор, - рассказал "Комсомольской правде" один из добровольцев.

Добровольцами выступили 50 военных. Среди них пять женщины, в том числе военврачи.

Сначала они прошли обследование и тестирование. Каждый подписал документ о своём добровольном участии в испытании и запрет на разглашение деталей исследования.

До начала испытания вакцины на военных, эффективность препарата неофициально проверили на себе сами сотрудники Центра Гамалеи. В итоге у все привившихся выработался иммунитет к коронавирусу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783216" frameborder="0"></iframe> Добровольцы для испытаний вакцины от коронавируса помещены на изоляцию в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU