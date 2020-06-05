Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:42:43+03:00

Оборот онлайн-касс в 2020 году сравнивался с показаниями базы в 2019 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Во время карантина выручка магазинов, торгующих алкогольной продукцией, упала на 34%. Такие данные своих исследований предоставила компания «Эвотор». Также по данным специалистов снизился и средний чек.

«Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, средний чек тоже упал - на 14%, до 366 рублей», - сообщили представители компании.

Чтобы исследовать рынок использовались данные онлайн-касс «Эвотор». Было проверено более 650 тысяч устройств по всей стране.

Оборот онлайн-касс в 2020 году сравнивался с показаниями базы в 2019.

Также представители компании рассказали, что и продажа табачной продукции потерпела убытки. Более чем на 27% сократилось потребление табака.

Опасения специалистов в области алко- и наркозависимости не оправдались. Россия в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавирусной в мире, не стала потреблять больше алкоголя.

Этот факт подтвердил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Но он не исключил, что после полного снятия ограничительных мер, не произойдет скачок употребления алкоголя гражданами. При этом он отметил, что рост покупки спиртных напитков может иметь временный характер, а потом Россия снова вернется к прежним показателям, сообщает ТАСС.

Кстати, ранее в интервью сайту kp.ru зам главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра Анастасия Самкова предупредила, что для людей, восстанавливающих здоровье после нового коронавируса, алкоголь особенно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU