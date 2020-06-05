Врач рассказала, можно ли переболевшим коронавирусом алкоголь

5 Июнь 2020 2020-06-05T02:51:59+03:00

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Выздоравливая после коронавируса пациенты зачастую начинают снова пренебрегать своим здоровьем и возвращаются к вредным привычкам. В интервью «Комсомольской правде» заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова рассказала, можно ли переболевшим COVID-19 принимать алкоголь, и каким правилам они должны придерживаться во время реабилитации после курса лечения от заболевания.

- Алкоголь необходимо исключить. Некоторые итальянские врачи, например, говорят о том, что бокал вина не помешает. Но важно знать, что на первых стадия реабилитационного процесс употребление спиртного противопоказано. Сосуды из-за болезни были подвержены серьезной атаке вируса, не следует подвергать их дополнительно и алкогольной нагрузке после выздоровления. Это слишком дерзко по отношению к собственному организму, - отметила специалист.

Врач также подчеркнула необходимость правильного питания во время реабилитации после коронавируса. Выздоровевшим пациентам необходимо контролироваться уровень витамина D: если анализы покажут, что его недостаточно, то следует пополнить его уровень.

Как ранее писал сайт kp.ru, в интервью Анастасия Самкова рассказала и о последствиях после коронавируса, осложнениях, а также объяснила, правда ли, что переболевшие коронавирусом могут остаться инвалидами, и как можно избежать такого неблагоприятного развития событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU