2020-06-05T13:06:34+03:00
Экономика

Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%

А вот продажи в супермаркетах и магазинах формата «у дома» увеличились
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Объем продаж в кафе и ресторанах снизилсяОбъем продаж в кафе и ресторанах снизилсяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На фоне пандемии коронавируса, периода нерабочих дней и закрытия заведений общепита объем продаж к кафе и ресторанах в мае 2020 году значительно снизился. В денежном эквиваленте объем продаж в кафе снизился на 59%, а в ресторанах – на 61%. Средний чек сократился на 15% и 18% соответственно.

При этом аналитики отмечают обратную тенденцию в сетях розничной торговли, которые продолжали работать даже в период изоляции. Средний чек в продуктовых супермаркетах вырос на 30% по сравнению с маем прошлого года, средний чек в магазинах формата «у дома» увеличился на 17%, передает ИА НСН.

«Кризис изменил потребителя и экономику. Он заставляет индустрию питания, магазины и другие отрасли серьезно перестраивать текущие процессы, команды, делать их более адаптивными к быстро меняющимся условиям продаж», - отметил совладелец консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"
Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%
На юге Москвы при пожаре в жилом доме раздался взрыв бытового газа
Дагестан благодарит военных строителей за помощь республике
Власти Миннеаполиса хотят ликвидировать департамент полиции
Прощание с Юлией Норкиной состоится 6 июня
Половина россиян планируют вернуться к привычному режиму работы в июле
Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Кто заплатит за разливы нефти?
Елизавета Пескова одобрила действия России в период пандемии
"Почти вся часть хотела поехать": Появилось видео, как 50 добровольцев отправились на испытания вакцины
В Москве от коронавируса вылечились более 97 тысяч человек
Агаларов рассказал о технических хитростях при создании госпиталя в «Крокус Экспо»
В России за сутки 144 человека умерли от коронавируса
Захарова ответила на требование от США к России "убираться с Ближнего Востока"
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Роскачество назвало самые опасные и безопасные продукты в России
"Надо быть готовыми играть без хоккеистов НХЛ". Брагин сказал, какой будет теперь сборная России по хоккею
Билл Гейтс рассказал об опасности теорий чипирования человечества
В России режим работы водителей смогут отслеживать через онлайн-тахографы
При ударе ВВС Израиля погибли девять сирийских военных
Симптомы рака, которые принимают за коронавирус, озвучил онколог
В Москве успешно опробовали экспериментальное лечение от коронавируса
В Израиле считают, что Россия воспользовалась "стремительным упадком" США