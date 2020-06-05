Объем продаж в кафе и ресторанах снизился на 60%

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:06:34+03:00

А вот продажи в супермаркетах и магазинах формата «у дома» увеличились

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На фоне пандемии коронавируса, периода нерабочих дней и закрытия заведений общепита объем продаж к кафе и ресторанах в мае 2020 году значительно снизился. В денежном эквиваленте объем продаж в кафе снизился на 59%, а в ресторанах – на 61%. Средний чек сократился на 15% и 18% соответственно.

При этом аналитики отмечают обратную тенденцию в сетях розничной торговли, которые продолжали работать даже в период изоляции. Средний чек в продуктовых супермаркетах вырос на 30% по сравнению с маем прошлого года, средний чек в магазинах формата «у дома» увеличился на 17%, передает ИА НСН.

«Кризис изменил потребителя и экономику. Он заставляет индустрию питания, магазины и другие отрасли серьезно перестраивать текущие процессы, команды, делать их более адаптивными к быстро меняющимся условиям продаж», - отметил совладелец консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU