RT запустил видеопроект об альтернативной истории

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:22:29+03:00

Эксперты анализируют, как могла бы развиваться история, если бы не произошло то или иное событие

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Телеканал RT запустил на YouTube новый видеопроект, посвященный альтернативной реальности. Цикл передач под названием «ALT История» расскажет, как развивалась бы история человечества, и в каком мире мы бы жили сегодня, если бы в свое время то или иное событие не произошло.

В первом выпуске эксперты рассматривают вариант, что бы случилось с миром, если бы население не столкнулось с пандемией чумы. По мнению историков и аналитиков, сейчас бы планета выглядела совсем иначе.

К примеру, специалисты полагают, что одним из последствий стало бы изменение социального уклада в Европе. Вероятнее всего, разводы в этом регионе были бы до сих пор под запретом. Кроме того, ситуация могла привести к тому, что государства Израиль вообще не существовало бы, а столицей России была бы Тверь.

В последующих выпусках программы будут также рассмотрены ситуации, рассказывающие об изменениях в политике, экономике, географии, которые бы случились, если бы однажды в прошлом «что-то пошло по-другому».

Как одна болезнь может изменить мир?.Чумная палочка выкосила половину Европы. Те, кто выжил, оказались совсем в другом мире. Последствия чёрной смерти не обошли и Русь. Рассказываем, каким был бы наш мир без чумы.

ИСТОЧНИК KP.RU