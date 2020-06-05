Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом
Евгений Зиничев выступил с докладом перед президентом Владимиром Путиным
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Собранное в Норильске топливо не станут сжигать. Об этом в докладе президенту сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. От этой идеи отказались, поскольку сжигать такой объем нефти опасно с точки зрения воздействия на окружающую среду.
- Что касается вывоза, поскольку емкости герметичны, предполагается все собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники и техника зайдет и спокойно вывезет, - сказал Зиничев в эфире совещания.
ИСТОЧНИК KP.RU