Глава МЧС рассказал, что сделают с собранным в Норильске топливом

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:12:42+03:00

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Собранное в Норильске топливо не станут сжигать. Об этом в докладе президенту сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. От этой идеи отказались, поскольку сжигать такой объем нефти опасно с точки зрения воздействия на окружающую среду.

- Что касается вывоза, поскольку емкости герметичны, предполагается все собрать, складировать здесь до того момента, пока будут организованы зимники и техника зайдет и спокойно вывезет, - сказал Зиничев в эфире совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU