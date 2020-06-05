2020-06-05T16:09:21+03:00
Общество

Голикова предупредила вузы о возвращении к дистанционному образованию осенью

Эпидемиологи допускают - эпидемия коронавируса может вернуться в сентябре-октябре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала готовиться к тому, что осенью России вновь придется столкнуться с ростом заболеваемости коронавирусом.

Если прогнозы эпидемиологов будут верны, то осенью к сезонному гриппу присоединится и коронавирус. Это значит, придется принимать меры блокировки, особенно, если вакцины к тому моменту все еще не будет.

- Не хотела я об этом говорить, но не могу не сказать, в силу того, что возглавляю оперативную работу по борьбе с коронавирусом, - сказала Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров, ее слова приводит РИА Новости.

Она признала, что никто не знает, что ждет Россию осенью.

- Но мы ко всему готовимся, конечно, с учетом опыта, приобретенного весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний,- сообщила вице-премьер.

В мире создают больше сотни потенциальных вакцин от коронавируса. В санкт-Петербурге, например, вакцина в виде йогурта, по виду и вкусу не отличается от обычной ряженки, но способна формировать антитела к инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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