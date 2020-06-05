2020-06-05T16:45:15+03:00
Общество

Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн

В начале апреля только 8 процентов таких сделок проводили дистанционно
Юлия САЛЬНИКОВА
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После пандемии россияне оценили не только удаленный режим работы, но и возможность дистанционно оформлять документы. В том числе ипотеку. Спрос на услугу, когда купить жилье можно, практически "не вставая с дивана", начал расти с апреля. Тогда всего-лишь 8 процентов сделок по покупке квартир в кредит проводили удаленно.

- Сейчас уже 40%, а к концу года может быть 80%,- сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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