Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В начале апреля только 8 процентов таких сделок проводили дистанционно
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После пандемии россияне оценили не только удаленный режим работы, но и возможность дистанционно оформлять документы. В том числе ипотеку. Спрос на услугу, когда купить жилье можно, практически "не вставая с дивана", начал расти с апреля. Тогда всего-лишь 8 процентов сделок по покупке квартир в кредит проводили удаленно.
- Сейчас уже 40%, а к концу года может быть 80%,- сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU