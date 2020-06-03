ЦБ рассказал, как будет проходит восстановление экономики после пандемии

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:20:00+03:00

По данным Банка России, не стоит ожидать V-образного выхода из кризисной ситуации

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Восстановление российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа будет постепенным и не стоит ожидать V-образного выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщил глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов.

«Мы видим пространство с точки зрения величины экономического спада в России. Но есть причины ожидать, что процесс восстановления будет достаточно постепенный, точно не V-образный», - сказал эксперт.

По словам Морозова, хотя изначально оживление произойдет достаточно быстро, процесс восстановления займет «больше времени».

ИСТОЧНИК KP.RU