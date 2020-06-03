ЦБ рассказал, как будет проходит восстановление экономики после пандемии
Восстановление российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа будет постепенным и не стоит ожидать V-образного выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщил глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов.
«Мы видим пространство с точки зрения величины экономического спада в России. Но есть причины ожидать, что процесс восстановления будет достаточно постепенный, точно не V-образный», - сказал эксперт.
По словам Морозова, хотя изначально оживление произойдет достаточно быстро, процесс восстановления займет «больше времени».
ИСТОЧНИК KP.RU