Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:02:44+03:00

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Тольяттинский главврач, который записал прогремевшее в интернете обращение к безответственным жителям, стал главой информационного центра при оперативном штабе региона. Об этом сообщает КП-Самара. О назначении ему рассказал губернатор Дмитрий Азаров, который лично приехал оценить ситуацию в городе. Она в Тольятти и в самом деле непростая - в городе, где меньше миллиона жителей, уже около 800 зараженных коронавирусом.

- Вы сделали то, что сегодня делают многие врачи, когда обращаются к жителям своих городов, сельских районов, с тем, чтобы люди бережно, ответственно относились к своему здоровью. Хочу отметить, что информация до людей дошла, резонанс значительный, и я предлагаю вам эту работу продолжить и в новом качестве, - обратился Дмитрий Азаров к Николаю Ренцу. Главврач согласился взять на себя общественную нагрузку.

Власти региона держат на контроле рост заболеваемости в крупных городах области. Узнав о проблемах, о которых Николай Ренц упомянул в своем обращении, губернатор решил провести заседание оперативного штаба из Тольятти. Сейчас в автограде показатели по коронавирусу выше среднеобластных. Койки кончаются, сейчас пришлось мобилизовать еще 550 коек. Власти и медики делают все, но усугубляет проблему низкая дисциплина.

Мэр и его помощники в Тольятти следят за тем, как горожане самоизолируются. Сейчас в городе и так действуют самые жесткие меры, теперь же здесь опять закроют парки, набережную, пляжи. Все это нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса и дать передышку медикам, которые сегодня работают чуть ли не круглосуточно.