2020-06-05T20:29:50+03:00
Общество

Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус

Оказалось, что андрогены подавляют инфекцию в организме, но у лысых мужчин гормона меньше
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лысеющие мужчины могут хуже переносить заражениеЛысеющие мужчины могут хуже переносить заражениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лысеющим мужчинам, оказалось, стоит переживать не только из-за меняющейся прически. Эта группа людей более склонна к тяжелой форме коронавируса, чем их собратья с густой шевелюрой. Все дело в мужском гормоне под названием андроген.

Гормон помогает бороться с вирусом, как показали исследования. Но в организме лысеющих и лысых мужчин андрогена меньше, из-за этого и начинают выпадать волосы.

- Связь настолько сильна, что некоторые исследователи предполагают, что облысение следует рассматривать как фактор риска, называемый «знаком Габрина». Первого американского врача, умершего от Covid-19 в США, завали доктор Фрэнк Габрин, он был лысым,- сообщает издание The Telegraph.

Мужчины во всем мире чаще женщин умирают от коронавируса, раньше ученые считали, что это из-за их образа жизни - тяжелой работы, курения, злоупотребления алкоголем. Но новые исследования показали взаимосвязь между тяжелыми симптомами заражения и гормоном.

- Мы считаем, что андрогены или мужские гормоны определенно являются воротами для проникновения вируса в наши клетки, - сказал профессор Карлос Вамбиер из Университета Брауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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