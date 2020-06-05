Ученые заявили, что лысые мужчины тяжелее переносят коронавирус
Лысеющим мужчинам, оказалось, стоит переживать не только из-за меняющейся прически. Эта группа людей более склонна к тяжелой форме коронавируса, чем их собратья с густой шевелюрой. Все дело в мужском гормоне под названием андроген.
Гормон помогает бороться с вирусом, как показали исследования. Но в организме лысеющих и лысых мужчин андрогена меньше, из-за этого и начинают выпадать волосы.
- Связь настолько сильна, что некоторые исследователи предполагают, что облысение следует рассматривать как фактор риска, называемый «знаком Габрина». Первого американского врача, умершего от Covid-19 в США, завали доктор Фрэнк Габрин, он был лысым,- сообщает издание The Telegraph.
Мужчины во всем мире чаще женщин умирают от коронавируса, раньше ученые считали, что это из-за их образа жизни - тяжелой работы, курения, злоупотребления алкоголем. Но новые исследования показали взаимосвязь между тяжелыми симптомами заражения и гормоном.
- Мы считаем, что андрогены или мужские гормоны определенно являются воротами для проникновения вируса в наши клетки, - сказал профессор Карлос Вамбиер из Университета Брауна.
ИСТОЧНИК KP.RU