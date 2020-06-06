Коронавирус в Москве, последние новости на 6 июня 2020: открытие ярмарок выходного дня

6 Июнь 2020 2020-06-05T23:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице растет количество выздоровевших – побороли коронавирус уже 97 358 человек, что составляет 50,95% от общего числа заболевших.

- За последние сутки в Москве выявили 1855 новых случаев коронавируса. Всего в столице – 191 069 человек заразились COVID 2019, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Тем временем в городе постепенно снимают ограничения, с 5 июня возобновили работу ярмарки выходного дня. Наш корреспондент рассказывает, что жители Москвы, устав от карантина, ринулись дружно за витаминами.

Парки Москвы открылись с 1 июня, теперь в них можно гулять только в масках, «КП» рассказывает, куда идти погулять, чтобы насладиться пышным цветением на зеленых территориях города. Уже в эти выходные пройдет книжный фестиваль на Красной площади - организаторы сообщили, что попасть можно будет ограниченному количеству людей (в связи с опасениями распространения коронавируса), посетители должны быть в масках, а главное – заранее заказать бесплатные билеты на официальном сайте.

Напомним, что с 6 июня в столице открываются все храмы и люди смогут посетить службы в праздничные дни. Не забудьте взять с собой в храм защитные средства. Уже 8 июня власти города представят радикальные решения по снятию ограничений из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU