"Я плакал, но двух дней достаточно": Молодой муж оставил бывшего викария умирать в одиночестве и ждет наследства

5 Июнь 2020 2020-06-05T22:02:29+03:00

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Бывший викарий Англиканской церкви Филипп Клементс умер в больничной палате в полном одиночестве. Этот печальный образ страдающего 81 -летнего старика разрушает только один факт, у экс-священника была семья, точнее муж.

Оказалось, Клементс при жизни был истинным ценителем гей-клубов, где, видимо, дозрел до семейной жизни. Пару себе выбрал "подходящую". Супруга зовут Флорин Марин.

Отношения между 80-летним пенсионером и 27-летним худощавым румыном держались на взаимной симпатии и обещании оставить второму в наследство домик за 100 тысяч фунтов стерингов, наследство 150 тысяч и пожизненную пенсию, если Марин больше не выйдет замуж.

Разлучить пару было под силу разве что коронавирусу, что в целом, оказалось даже на руку молодому супругу. Он отказался приходить в палату к пожилому супругу, когда тот попал в больницу с обострением всех своих хронических заболеваний. В итоге, викарий умер в полном одиночестве, а 27-летний вдовец "с нетерпением ждет вступления в права наследования".

florinmarin1 Викарий и его молодой муж в Румынии были частыми гостями на ток-шоу и героями газет

Об этой истории, которая другим викариям урок, написали сразу несколько западных СМИ. Вдовец признался Mirror, что честно горевал два дня.

florinmarin1 Пожилой викарий умер в одиночестве

-Люди будут думать, что я вдова с черной шляпой, которая плачет, и я плакал, но двух дней достаточно,- сказал Марин.

Он уверен, супруг бы им гордился, потому что оба были якобы за яркую жизнь. Поэтому через два месяца после свадьбы молодой супруг укатил с каким-то испанцем, оставив старика одного, правда, тот вскоре вернулся и пара воссоединилась.

ИСТОЧНИК KP.RU