Число заболевших коронавирусом в Московской области на 6 июня 2020 года приближается к 43 тысячам человек

6 Июнь 2020 2020-06-05T22:35:50+03:00

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К утру 6 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 42 720 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные публикует Министерство здравоохранения Московской области. При этом цифра общего числа проведенных анализов в 11 раз выше — боле 476 тысяч тестов на COVID-19 провели в регионе.

В общем числе заболевших учитываются также цифры уже вылечившихся пациентов. Таковым в Подмосковье 10 392 человека. Это каждый четвертый пациент. Не все из них проходили лечение в стационаре. Тех, у кого ковид протекал в легкой форме или вообще бессимптомно, оставляли на домашнем карантине. Также согласно статистике скончались 539 жителей Московской области. Получается что смертность чуть выше 1%.

Напомним, что в области снимать коронавирусные ограничения принялись более активно, чем в столице. Но и заболевших здесь меньше. В регионе больше не нужны пропуска, можно платить в транспорте банковскими картами, работают парикмахерские и религиозные сооружения. При этом заведения общепита и детские площадки остаются закрытыми, как и в Москве.

Не работаю и торговые центры. Несмотря на желание властей поскорее открыть торговлю, санитарные врачи пока выступают против. В регионе сохраняются масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU