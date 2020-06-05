2020-06-05T23:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Минюст оценил действия властей и ограничения во время пандемии коронавируса

Эксперты ведомства проверили ограничения на эффективность и целесообразность
Ксения АНУФРИЕВА
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Минюст оценил действия властей и ограничения во время пандемии коронавирусаМинюст оценил действия властей и ограничения во время пандемии коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство юстиции России совместно со специалистами Минздрава и Роспотребнадзора проанализировали применение законов и действия властей страны, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса. Такое поручение было дано экспертам по итогу заседания президиума Координационного совета при правительстве, которое состоялось 1 июня.

В ведомстве отметили, что обратили особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы россиян. В результате анализа Минюст доказал, что приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти меры по противодействию коронавирусу отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья жителей страны. Они полностью соразмерны угрозе распространения эпидемии.

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод предполагает, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей. Этот же принцип закреплен в Конституции, - отметили в Минюсте.

Эксперты подчеркнули, что международное и российское право позволяет властям регионов страны устанавливать режим повышенной готовности и обязательные правила по поведению людей для защиты их здоровья. Анализ показал, что принятые меры определены степенью угрозы на территории каждого субъекта, сопровождались государственное поддержкой чувствительных областей экономики и материальной поддержкой граждан.

- Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод. Меры временные, они регулярно пересматривают. Постепенные ослабления ограничений подтверждают, что целью мер была именно защита людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь, - добавил эксперты министерства.

Кроме того, комплекс принятых в России мер соответствует мировому опыту. Такие меры были признаны иностранными судами Германии, США, Италии, Франции и других стран правомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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