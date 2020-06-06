2020-06-06T01:11:33+03:00
Общество

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой Троицы

Во всех храмах совершаются особые поминальные богослужения
Ксения АНУФРИЕВА
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Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой ТроицыПравославные верующие отмечают родительскую субботу накануне дня святой ТроицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Православные верующие в субботу, 6 июня, отмечают Вселенскую родительскую субботу накануне дня святой Троицы. Это день поминовения усопших, прихожане во время литургии и панихиды будут поминать всех умерших христиан.

Троицкая родительская суббота традиционно отмечается христианами до одного из главных церковных праздников – Пятидесятницей, которые проходит через 50 дней после Пасхи. В этот день во всех церквях пройдут особые поминальные богослужения.

В этот же день в российской столице по благословению патриарха Кирилла после ограничений из-за пандемии откроются все храмы. Главные церкви города - храм Христа Спасителя и Богоявленский Елоховский собор – уже открылись в минувший вторник.

В соответствии с требованиями специалистов Роспотребнадзора прихожане и священнослужители должны быть в храмах во всех средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Для этого на полу церквей сделали специальную разметку, а также в зданиях установили дезинфекторы. Перед выходом прихожанам будут проверять температуру, а за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований проследит волонтеры и охрана.

Как ранее писал сайт kp.ru, наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как не заразиться коронавирусом в ходе службы, разрешат ли верующим целовать иконы на Троицы, а также стоит ли покупать свечи и подавать записки во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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