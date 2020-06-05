Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки

У верующих в эту субботу большой праздник. В Москве открываются православные храмы. указ подписал Патриарх Кирилл. Но в храмах сохранится целый ряд правил и установок для прихожан и священников:

- Полы храма разделят на небольшие островки. На каждого прихожанина - 4 квадратных метра. Это зона социальной дистанции;

- Вход без масок и перчаток запрещен. Желательны защитные очки. Но можно обойтись и без них;

- Для похода на службу необходимо иметь пропуск, который вы оформите на mos.ru;

- После причастия лжицу должны обмакивать в спирт;

- Запивку брать с собой в бутылочках или выдавать в одноразовых стаканчиках;

- После причастия губы платом не протирать и Чашу не целовать;

- Нельзя целовать иконы и кресты;

- Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку;

- Священнослужителям рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования;

- Регулярно дезинфицировать и проветривать помещение храма;

- Служителям и работникам храма необходимо измерять температуру в начале рабочего дня;

А в это воскресенье верующие встретят Троицу. Как же не заболеть “короной” в храме? Об этом “КП” рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)

1. КАКИЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВВОДЯТ?

Владыка Амвросий:

- У нас будет открыт только один храм из двух. На праздник - большой собор. Мы готовимся к тому, чтобы выполнить те предписания, которые у нас есть. Мы выделим 4 квадратных метра на каждого человека. У нас будет разметка в самом храме и вокруг него на улице. Мы заранее просчитаем, сколько человек может войти в храм. Если кто-то не поместится в самом храме, они будут молиться на улице. Погоду на выходные обещают хорошую. Возможно мы будем служить даже не в храме, а на улице. Безусловно, масочный режим должен соблюдаться и во время богослужения. Желательно, перчатки и защитные очки. Мы просим тех, кому за 65, тех, кто имеет хронические заболевания, или хотя бы самые малейшие признаки ОРВИ, не приходить в храм. Просим оставаться дома.

2. КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ИСПОВЕДЬ?

Владыка Амвросий:

- Мы будем на этом этапе совершать общую исповедь. Она будет проходить, не совсем конечно, как у отца Иоанна Кронштадтского, поскольку он исповедовал по нескольку тысяч человек сразу и люди сами проговаривали, даже выкрикивали свои грехи. Здесь нужна харизма и святость святого праведного Иоанна. Мы так решили: пока духовенство причащается, выходит на амвон священник, читает чинопоследование исповеди, перечисляет грехи, а в это время люди стоят, проверяют свою совесть и каются. После этого он читает всем разрешительную молитву, прихожане сами называют свои имена.

3. КАК ОРГАНИЗУЮТ ПРИЧАСТИЕ?

Владыка Амвросий:

- После исповеди, для того, чтобы не было столпотворения, мы попробуем со всеми мерами предосторожности причащать людей, перемещаясь в храме между молящимися по рядам. Мы будем стараться поступать также так, как нам предписано в циркулярном письме. Оно было еще до начала самоизоляции, других рекомендаций нам не давалось. Я знаю, что в некоторых приходах закупили даже множество лжиц. Каждой лжицой причащают, эту лжицу потом опускают в спиртовой раствор, а потом кипятят все эти лжицы. Некоторые по 100-200 лжиц закупили. Но у нас до карантина более 500, а то и по 800, 1000 человек причащались во время богослужения. Конечно, невозможно столько лжиц иметь. Мы будем пользоваться теми рекомендациями, которые нам даны были прежде. Запивку лучше самим принести с собой: обычную питьевую воду.

4. СВЯЩЕННИКИ БУДУТ В МАСКАХ, ОЧКАХ И ПЕРЧАТКАХ?

Владыка Амвросий:

- Богослужение мы будем совершать в той части храма, куда прихожане не смогут пройти. Поэтому во время богослужения мы не будем надевать маски и перчатки. Но когда мы будем выходить для того, чтобы причастить людей - наденем маски. И когда будем направляться в храм, все равно кто-то будет подходить, все средства защиты по дороге в храм, и по дороге из храма, конечно, тоже должны будем использовать.

5. БАТЮШКИ НЕ БОЯТСЯ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Владыка Амвросий:

- Я почувствовал, что у некоторых какой-то все-таки страх присутствует. Думаю, он есть и у мирян. Что делать? Соблюдать дистанцию. Это не стопроцентная гарантия, что мы все останемся здоровыми. Но если все эти меры соблюдать, опасность очень сильно ограничится. Ну и, конечно, если вдруг человек начинает себя плохо чувствовать, нужно сразу об этом сообщать. Это касается и священников, и прихожан.

6. СТАНУТ ЛИ НА ВХОДЕ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ?

Владыка Амвросий:

- Это очень сложно. У нас есть тепловизоры и все необходимое оборудование. Измерять вполне возможно, но я призываю: прежде чем пойти в храм, если вы себя не очень комфортно чувствуете, лучше измерьте температуру. Не нужно быть слишком самонадеянными и строить из себя героев. Мы уже имеем, к сожалению, печальные последствия такого несерьезного отношения к опасности этого вируса. Прийти заболевшим в храм - это не подвиг. Господь нам дал не только сердце, которое зовёт на службу, но и ум. Главное - чтобы они друг другу не противоречили.

7. ДАВАЙТЕ ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ. ВОТ Я ПРИШЁЛ В МОНАСТЫРЬ.

Владыка Амвросий:

- На самих вратах монастыря мы вывесим подробную инструкцию. У нас охранник будет предупреждать, в какой храм необходимо идти. И становиться на то место, где отмечено. Направит наш охранник, либо волонтер, либо кто-то из братии. Такие люди будут регулировать потоки. Они будут предлагать человеку встать, например, в определенное место в храме. После того, как храм заполнится, мы, естественно, будем просить прямо в начале богослужения, по крайней мере, в первые дни, чтобы народ не ходил, не приближался друг к другу, соблюдал некую дистанцию. Ну и чтобы во время причащения никто со своего места не сходил, а мы будем проходить, как я уже сказал, между рядами, как это на соборовании часто бывает, и причащать так, чтобы дистанция не была нарушена. Ну и после богослужения постараемся организовать все так, чтобы люди выходили не в один выход, а в два выхода и постепенно, не все сразу.

8. ЕСЛИ КТО-ТО ЗАРАЗИТСЯ, ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ, ЧТО ХРАМ ЗАКРОЮТ НА КАРАНТИН?

Владыка Амвросий:

- Конечно. И в предписании Роспотребнадзора этот вариант тоже учитывается. Если кто-то заболеет, например, у нас из братии, мы его должны изолировать. А сам монастырь закрыть. Заново. На какое-то определенное время. Поэтому, конечно, такая угроза сохраняется. Все будет зависеть от добросовестности и аккуратности прихожан. Эпидемия не ушла, до сих пор люди заражаются, до сих пор болеют, поэтому проблема все еще остается.

9. ЦЕЛОВАТЬ ИКОНЫ И КРЕСТ ПОСЛЕ СЛУЖБЫ НЕ РАЗРЕШАТ?

Владыка Амвросий:

- Крестом мы будем просто благословлять всех разом. И мы просим не прикладываться к иконам, а совершать им поклонение. Мы будем сами стараться показывать такой же пример и не целовать иконы.

10. КАК ПОДАВАТЬ ЗАПИСКИ?

Владыка Амвросий:

- Те записки, которые подаются в электронном виде на сайте нашего монастыря, священники сами берут для поминания за службой. Они у нас переписываются в тетради нашими же силами, и мы их читаем. Те записки, которые подаются через церковный ящик, мы можем читать либо в перчатках и потом их сразу складывать, не подавая священнику самому. Кто-то берет в перчатках, священник читает их. Но лучше всего подавать записки где-то за два дня, чтобы они полежали, и после этого мы будем стараться их поминать. И лучше всего заранее писать из дома. Либо приходить со своей ручкой.

11. СВЕЧИ ПОКУПАТЬ И СТАВИТЬ РАЗРЕШАТ?

Владыка Амвросий:

- Думаю, что прихожане будут стремиться купить свечу и поставить ее. Но люди сами должны быть заинтересованы в том, чтобы свечи ставить тогда, когда возле подсвечника нет других людей. Мы тоже будем к этому призывать наших прихожан. Конечно, это непросто. Потому что прихожане часто слышат эту просьбу, но не всегда ей внимают. Я несколько раз просил не прикладываться к иконам первое время, но народ все равно шел к иконам. А затем мы вывесили при входе в храм такую просьбу, и прихожане стали прислушиваться, хотя и не все, но в большинстве.

Конечно, идеального ничего не бывает. Но наши свечницы, мы решили, будут не только в масках и перчатках. Мы приобретем для них специальные экраны, чтобы лицо было защищено.

12. ПОСЛЕ СЛУЖБЫ ХРАМЫ ЗАКРОЮТ?

Владыка Амвросий:

- Нет. Жизнь показывает, что между богослужениями не так много людей. Мы пока принимать не будем группы паломников. Но если это семья приходит - никто не прогонит.

Не думаю, что в первый день придёт много людей. Я общался с человеком, который пошел на открытие в храм Христа Спасителя. Там было порядка 14 человек, которые пришли на богослужение, чтобы помолиться и причаститься. Корреспондентов с камерами было 47 человек.

Я полагаю, что не ринется сразу народ в храмы. Все-таки чувство самосохранения еще есть, какой-то испуг сохраняется. Кстати, мы будем все равно показывать службы онлайн, для того чтобы те люди, которые пока еще в силу разных обстоятельств не могут посетить нашу обитель, могли все-таки иметь такую связь с монастырем, которую имели в предыдущие дни.

13. БАБУШКА СЕБЯ ПЛОХО ЧУВСТВУЕТ, НО ХОЧЕТ ПРИЧАСТИТЬСЯ. КАК БЫТЬ?

Владыка Амвросий:

- Лучше пригласить священника домой. Но, конечно, если эта бабушка не инфицирована. Если инфицирована, существует специальная бригада священнослужителей, которые обучены, умеют правильно надевать защитные средства. Нужно позвонить, пригласить священника. Телефон есть на сайте Патриархии. Тогда, при всех предосторожностях, священник может прийти и причастить на дому. Но лучше в храм не идти.

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