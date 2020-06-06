2020-06-06T01:57:34+03:00
Политика

В России ответили на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Посольство страны напомнило, что США в Сирию никто не приглашал
Ксения АНУФРИЕВА
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В России ответили на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»В России ответили на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Российское посольство в Вашингтоне напомнило американского Государственному департаменту, что США, в отличие от России, никто не приглашал в Сирию. Это стало ответом на призыв помощника госсекретаря Дэвида Шенкера «уйти с Ближнего Востока».

- Мы обратили внимание на адресованный российской стороне призыв Дэвида Шенкера покинуть данный регион в контексте рассуждений о «деструктивной роли» России в Сирии. Хочется напомнить, что наши военные находятся в регионе по приглашению сирийского правительства. В этой связи хотелось бы спросить: а на каких основаниях в стране находятся солдаты США? Притом, что ни законные власти, ни Совет Безопасности ООН не давали санкции на размещение там американских войск, - отмечается в сообщении дипломатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник госсекретаря не только заявил, что Россия должна покинуть Сирию, но и указал на «соперничество великих держав»: США, РФ и Китая. Он пригрозил, что США, хоть и не заставляет эти страны покинуть Ближний Восток, но "хочет, чтобы они знали о возможных последствиях".

ИСТОЧНИК KP.RU

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