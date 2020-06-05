В Госдепе потребовали, чтобы Россия "ушла" с Ближнего Востока

5 Июнь 2020 2020-06-05T03:23:07+03:00

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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока". По его мнению, наша страна играет там "деструктивную роль".

- Все 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Теперь они там, играют деструктивную роль. Мы, прямо говоря, думаем, что им необходимо убраться оттуда, - сказал Шенкер во время видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Также он раскрыл, что под "соперничеством великих держав" в регионе он понимает такие страны, как США, Россию и Китай. Он пригрозил, что американская сторона, хоть и не заставляет эти страны покинуть Ближний Восток, но "хочет, чтобы они знали о возможных последствиях", пишет ТАСС.

За время своего выступления Шенкер произнес тезис Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию" на помощь лидеру страны Башару Асаду, полагая, что из-за этого "русских затянет в трясину".

ИСТОЧНИК KP.RU