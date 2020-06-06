Раскрыт секрет популярности российских колбас в Китае

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:13:02+03:00

В Поднебесной считают, что русские разбираются в мясе намного лучше людей из других стран

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В китайско-российской приграничной зоне русские колбасы пользуются большой популярностью и ее купить во многих китайских супермаркетах.

В китайском агентстве Sina утверждают, что один раз попробовав русские колбасы, никогда не забудете их вкус. Как передает издание одна из основных причин, по которой русские колбасы являются такими вкусными, заключается в том, что россияне обычно питаются мясной продукцией, что помогает хорошо разбираться в мясе В издании отмечается, что российских граждан это получается намного лучше людей из других стран, и колбасы будут более вкусными.

Отмечается, что мяса в русских колбасах гораздо больше. Более того оно жирнее, а по консистенции «более равномерное, с ярко выраженным вкусом». Тогда как, в мясных продуктах, которые привыкли есть китайцы, содержится слишком много крахмала, а если захочется купить несколько палок «более мясной» колбасы, то цена будет достаточно высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU