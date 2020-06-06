2020-06-06T11:13:02+03:00
Общество

Раскрыт секрет популярности российских колбас в Китае

В Поднебесной считают, что русские разбираются в мясе намного лучше людей из других стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Раскрыт секрет популярности российских колбас в КитаеРаскрыт секрет популярности российских колбас в КитаеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В китайско-российской приграничной зоне русские колбасы пользуются большой популярностью и ее купить во многих китайских супермаркетах.

В китайском агентстве Sina утверждают, что один раз попробовав русские колбасы, никогда не забудете их вкус. Как передает издание одна из основных причин, по которой русские колбасы являются такими вкусными, заключается в том, что россияне обычно питаются мясной продукцией, что помогает хорошо разбираться в мясе В издании отмечается, что российских граждан это получается намного лучше людей из других стран, и колбасы будут более вкусными.

Отмечается, что мяса в русских колбасах гораздо больше. Более того оно жирнее, а по консистенции «более равномерное, с ярко выраженным вкусом». Тогда как, в мясных продуктах, которые привыкли есть китайцы, содержится слишком много крахмала, а если захочется купить несколько палок «более мясной» колбасы, то цена будет достаточно высокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации
Раскрыт секрет популярности российских колбас в Китае
В России за сутки от коронавируса умерло 197 человек
Автомобили приставов и ФСИН смогут оснастить мигалками
Ускорились темпы распространения коронавируса в мире
Путин поручил разработать курсы в области генетики для школ
Диетологи развеяли пять основных мифов о хлебе
В Москве вылечили более 100 тыс. пациентов с коронавирусом
Названы самые любимые алкогольные напитки россиян в условиях пандемии
В Афганистане на мине подорвался автомобиль: 11 полицейских погибли
Профессии с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии назвали эксперты
В Калифорнии полицейских не будут учить технике удушающего захвата
Жители Пекина получат 1,7 млрд долларов на шоппинг и рестораны
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав может вернуться в Россию
Рабочие нашли массовое захоронение солдат Вермахта в Северной Осетии
Люксовый Aston Martin вылетел на тротуар в центре Москвы
В России появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий»
Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу