2020-06-06T19:41:48+03:00
В мире

Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон

Мэри Пэт Глисон умерла 2 июня от рака
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: Warner Bros.Фото: Warner Bros.
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В США умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон. Ей было 70 лет, последние годы она боролась с серьезным заболеванием - у нее диагностировали рак. Как пишет Variety, актриса скончалась 2 июня.

Менеджер Глисон заявил, что "она была бойцом до конца".

Зритель знает ее как комедийную актрису. В Сериале "Друзья" она исполнила роль медсестры Сайзмор, но в ее карьере было много и других проектов. Мэри Пэт Глисон снималась "Истории Золушки", где сыграла официантку Элеонору. Онапоявилась в эпизодах "Черный список" и "Американская домохозяйка".

В кинобизнесе ее знают не только как талантливую актрису, но и как сценариста. За работу над сценарием к сериалу "Лунный свет", она получили награду Daytime Emmy Awards как соавтор.

Ее последней киноработой стал фильм Netflix "Сьерра-Берджесс-неудачник", съемки шли в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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