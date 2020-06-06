Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
В США умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон. Ей было 70 лет, последние годы она боролась с серьезным заболеванием - у нее диагностировали рак. Как пишет Variety, актриса скончалась 2 июня.
Менеджер Глисон заявил, что "она была бойцом до конца".
Зритель знает ее как комедийную актрису. В Сериале "Друзья" она исполнила роль медсестры Сайзмор, но в ее карьере было много и других проектов. Мэри Пэт Глисон снималась "Истории Золушки", где сыграла официантку Элеонору. Онапоявилась в эпизодах "Черный список" и "Американская домохозяйка".
В кинобизнесе ее знают не только как талантливую актрису, но и как сценариста. За работу над сценарием к сериалу "Лунный свет", она получили награду Daytime Emmy Awards как соавтор.
Ее последней киноработой стал фильм Netflix "Сьерра-Берджесс-неудачник", съемки шли в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU