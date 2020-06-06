В мире от коронавируса погибли больше 400 тысяч человек: Это больше численности Исландии

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:51:32+03:00

Во многих странах, особенно в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, скорость передачи вируса увеличивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число погибших от коронавируса на планете перевалило за 400 тысяч человек, такие данные приводит сайт Worldometer. Число погибших превысило численность населения одной европейской страны, Исландии.

Больше всего погибших и зараженных в США. Жертвами пандемии стали 111 тысяч человек. На второе место вышла Бразилия - 35 тысяч погибших. Но при этом в Бразилии наблюдается наивысший прирост смертей от инфекции - за сутки скончались 1 005 зараженных. Президент этой страны Жаир Болсонару угрожает прекратить финансирование ВОЗ из-за рекомендаций по сохранению режима блокировки. Он называет коронавирус "обычным гриппом" и считает, что необходимо открывать страну, возобновлять туризм и производства.

Бразилия на этой неделе обошла по численности погибших от Covid-19 Италию и стала страной с третьим по величине числом смертей в мире после Великобритании и Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU