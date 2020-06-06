В мире от коронавируса погибли больше 400 тысяч человек: Это больше численности Исландии
Число погибших от коронавируса на планете перевалило за 400 тысяч человек, такие данные приводит сайт Worldometer. Число погибших превысило численность населения одной европейской страны, Исландии.
Больше всего погибших и зараженных в США. Жертвами пандемии стали 111 тысяч человек. На второе место вышла Бразилия - 35 тысяч погибших. Но при этом в Бразилии наблюдается наивысший прирост смертей от инфекции - за сутки скончались 1 005 зараженных. Президент этой страны Жаир Болсонару угрожает прекратить финансирование ВОЗ из-за рекомендаций по сохранению режима блокировки. Он называет коронавирус "обычным гриппом" и считает, что необходимо открывать страну, возобновлять туризм и производства.
Бразилия на этой неделе обошла по численности погибших от Covid-19 Италию и стала страной с третьим по величине числом смертей в мире после Великобритании и Соединенных Штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU