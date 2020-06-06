Еще один президент угрожает прекратить финансирование ВОЗ

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Жаир Болсонару в который раз подтверждает, что не случайно в Бразилии его называют "тропический Трамп". Вслед за президентом США бразильский лидер заявил о готовности разорвать отношения с ВОЗ. Не устраивает Болсонару, правда, не тоже самое, что Трампа. Бразилец против сохранения режима блокировки.

В начале эпидемии он отрицал, что коронавирус опасен, а когда Бразилия вошла в тройку стран с самым большим числом погибших и зараженных, стал утверждать - блокировка не имеет смысла.

- Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если она не перестанет быть партизанской политической организацией,- приводит его слова Reuters.

Жаир Болсонару выступает против рекомендаций по сохранению режима изоляции. Временное прекращение работы предприятий, отсутствие туристов, пустые рестораны и кафе - все это влияет на экономику латинской страны.

В Бразилии от коронавируса погибли 35 000 человек, это больше, чем за пределами США и Великобритании. Босонару при этом называет инфекцию "небольшим гриппом".

ИСТОЧНИК KP.RU