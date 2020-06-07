7 Июнь 2020 2020-06-06T21:53:14+03:00

Погода в Москве на 7 июня 2020: жителей столицы ждут теплые и туманные выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем про погоду в Москве 7 июня 2020 года

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Дожди наконец-то отступают и в российскую столицу возвращаются теплые деньки. О погоде в Москве и области на воскресенье, 7 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью в городе ожидается +15 градусов по Цельсию, облачная погода с прояснениями, ветер южный 1 метр в секунду. Днем в Москве потеплеет до +25 градусов, синоптики не прогнозируют осадки, только небольшую облачность, атмосферное давление 746-749 мм рт. ст., северный ветер до 1 метра в секунду. Влажность воздуха 95%.

В столице и области ожидает сильный туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах.

Эта дата, 7 мая, вошла в историю мировой науки и техники как День рождения радио: именно в этот день в 1895 году российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал ученым созданный им первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата — праздник работников всех отраслей связи. От души поздравляем наших коллег с Радио «Комсомольская правда» с профессиональным праздником!

Кроме того, 7 мая празднуется День создания Вооруженных Сил России.

Как ранее писал сайт kp.ru, начало лета москвичей, мягко говоря, не порадовало: май завершился рекордными ливнями, которые длились трое суток, а 1 июня погода была словно в октябре. Но синоптики обещают, что сезон дождей скоро закончится и в городе вернется теплое долгожданное лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU