Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 июня 2020 года превысило 43 тысячи человек

7 Июнь 2020 2020-06-06T21:57:50+03:00

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К утру 7 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 43 478 случаев заболевания коронавирусом. Данные приводит Министерство здравоохранения Московской области на официальном сайте. Информацию передает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в регионе.

Московской область остается в лидерах по числу проводимых тестов на ковид. С начала пандемии в регионе взяли 490 тысяч анализов. При этом в Подмосковье проходили и проходят лечение не только местные жители. Есть пациенты из Москвы и других регионов страны. Были даже иностранные граждане.

Из общего числах заболевших выписано почти 11 тысяч пациентов. Это четверть от всех диагностированных случаев. Скончались 557 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Смертность немногим более 1%.

Отметим, что Московская область раньше столицы начала снимать коронавирусные ограничения. Например, здесь начали работу парикмахерские, отменили цифровые пропуска и заработали фонтаны раньше, чем в Москве. При этом продолжается действие масочного режима. Также санитарные врачи пока не дают санкцию на открытие торговых центров.

ИСТОЧНИК KP.RU