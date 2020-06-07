В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями
На территории киногородка в подмосковном поселке Горки загорелся склад кинодекорациями. Вместе с деревянными постройками огонь охватил и конюшни конца 19 века. Возгорание удалось ликвидировать.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло в музее-заповеднике Горки Ленинские, где ранее жил Владимир Ильич. К счастью, горит не историческое здание усадьбы, а киногород.
«В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС
О возгорание сообщили в ночь на воскресенье, 7 июня, в 02:50 по московскому времени. Пожар заметили на территории киногородка на Центральной улице, дом №8. На месте пожарные установили, что возгорание произошло на втором этаже склада. В 04:40 по московскому времени распространите огня было локализовано на площади 600 кв. м.
В последнее время в этом месте снимали исторические сериалы и фильмы. Также киногородок пользовался большой популярностью у посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU