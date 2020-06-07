7 Июнь 2020 2020-06-07T07:31:03+03:00

В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На территории киногородка в подмосковном поселке Горки загорелся склад кинодекорациями. Вместе с деревянными постройками огонь охватил и конюшни конца 19 века. Возгорание удалось ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло в музее-заповеднике Горки Ленинские, где ранее жил Владимир Ильич. К счастью, горит не историческое здание усадьбы, а киногород.

«В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС

О возгорание сообщили в ночь на воскресенье, 7 июня, в 02:50 по московскому времени. Пожар заметили на территории киногородка на Центральной улице, дом №8. На месте пожарные установили, что возгорание произошло на втором этаже склада. В 04:40 по московскому времени распространите огня было локализовано на площади 600 кв. м.

В последнее время в этом месте снимали исторические сериалы и фильмы. Также киногородок пользовался большой популярностью у посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU