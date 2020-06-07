2020-06-07T07:31:03+03:00
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями

В музее-заповеднике Горки загорелся киногородок
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациямиВ Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На территории киногородка в подмосковном поселке Горки загорелся склад кинодекорациями. Вместе с деревянными постройками огонь охватил и конюшни конца 19 века. Возгорание удалось ликвидировать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, возгорание произошло в музее-заповеднике Горки Ленинские, где ранее жил Владимир Ильич. К счастью, горит не историческое здание усадьбы, а киногород.

«В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС

О возгорание сообщили в ночь на воскресенье, 7 июня, в 02:50 по московскому времени. Пожар заметили на территории киногородка на Центральной улице, дом №8. На месте пожарные установили, что возгорание произошло на втором этаже склада. В 04:40 по московскому времени распространите огня было локализовано на площади 600 кв. м.

В последнее время в этом месте снимали исторические сериалы и фильмы. Также киногородок пользовался большой популярностью у посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в США
Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою турнира UFC 250, защитив чемпионский титул
В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями
Мексика не собирается продлевать сокращение добычи нефти до конца июля
Последние новости на утро 7 июня 2020: В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Трамп удивился небольшому числу участников протестов в Вашингтоне
Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 июня 2020: От COVID-19 излечились 532 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 июня 2020 года превысило 43 тысячи человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 7 июня 2020: в столице вылечились свыше 100 тысяч заболевших и открылись храмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 100 431 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 составило более 193 тысяч человек
Экс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателей
Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу
В Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страны
Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом
Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве
Эксперт предсказал, что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+
В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна
Малышева рассказала, сколько на самом деле бессимптомных носителей коронавируса