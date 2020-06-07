2020-06-07T08:21:55+03:00
Политика

Пушков назвал брендом заявление Макфола о беспорядках в США

Ранее экс-дипломат заявил о «маленьких зелёных человечков», которых якобы отправляет Путин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пушков назвал брендом заявление Макфола о беспорядках в СШАПушков назвал брендом заявление Макфола о беспорядках в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя заявление экс-посла США в России Майкла Макфола о защите Белого дома от демонстрантов, российский сенатор Алексей Пушков упрекнул Вашингтон в оккупации ряда стран и поддержке террористов.

Напомним, ранее дипломат ретвитнул видео с группой вооруженных мужчин в форме без опознавательных знаков, которые не пускали протестующих к Белому дому. В своем комментарии Макфол призвал президента США Дональда Трампа не использовать вооружённых людей без опознавательных знаков для защиты Белого дома от демонстрантов.

«Это неправильно. Владимир Путин отправляет «маленьких зелёных человечков», чтобы аннексировать и оккупировать территории. Мы так не делаем», — заявил экс--посол Макфол, обратившись американскому лидеру в Twitter.

Пушков назвал подобные заявления бредом и припомнил американские военные операции в Ираке.

«Верно. Вы оккупируете целые страны, как это было в Ираке. Убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы, порождая таких террористов, как ИГ*. Поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России?», - написал сенатор

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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