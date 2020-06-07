2020-06-07T10:49:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки от коронавируса умерло 134 человека

Всего с начала пандемии в России скончалось 5 859 человек с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России за сутки от коронавируса умерло 134 человекаВ России за сутки от коронавируса умерло 134 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За прошедшие сутки в России зарегистрировано 134 летальных исходов среди заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, общее число погибших с начала эпидемии в стране увеличилось до 5 859 человек. Такие данные в воскресенье, 7 июня, привел Оперативный штаб.

Согласно представленным данным Оперштаба, всего за минувшие сутки в России подтверждено 8 984 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 458 инфицированных (более 38%) переносят заболевание без каких-либо клинических симптомов.

Таким образом, за все время с начала пандемии в стране выявили 467 673 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число заболевших подтверждено в Москве, где заболели 195 017, а также в Подмосковье – 44 232 и Санкт-Петербурге –18 509. По числу инфицированных COVID-19 в мире коронавирусом страна остается на третьем месте.

Также за последние сутки выздоровели еще 5 343 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число выписанных из больницы на данный момент составляет 226 731 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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