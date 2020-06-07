Коронавирус в Подмосковье: количество выписавшихся впервые превысило число госпитализированных

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:44:28+03:00

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Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье количество выписавшихся из больниц пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 превысило число госпитализированных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что в Московской области на данный момент ежедневно делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, а также 5 тысяч исследований на антитела.

«Мы увеличиваем количество тестирований. Их было 10 тысяч, потом 15, сейчас уже за 20 тысяч перемахнули – тестирование каждый день», - заявил глава региона.

Пресс-службе правительства Московскои области отметили, что торговые центры в Подмосковье смогут открыться только при дальнейшем снижении коэффициента распространения коронавируса, но напомнили, что уже сейчас в регионе открылись салоны красоты, бани, МФЦ.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 7 июня, число заболевших коронавирусом в Московской области превысило 43 тысячи человек. При этом в Подмосковье проходили и проходят лечение не только местные жители. Есть пациенты из Москвы и других регионов страны. С начала пандемии в регионе взяли 490 тысяч анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU