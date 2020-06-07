2020-06-07T12:22:07+03:00
В мире

Парень три года притворялся, что поступил в университет. Он смог обмануть даже однокурсников

Молодой человек признался, что погряз во лжи, поэтому даже подумывает покинуть страну
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Парень три года притворялся, что поступил в университетПарень три года притворялся, что поступил в университетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парень признался, что три года ходил в английский Бирмингемский университет и притворялся учащимся, хотя не поступил в учебное заведение. При этом об обмане не знают ни его друзья, ни родители.

Дело в том, что после провальных вступительных экзаменов британец решил не говорить о том, что его не приняли ни в один из университетов. На такой шаг он пошел, чтобы не ссориться с весьма строгими родителями и подделал письмо, в котором говорилось, что его приняли в Бирмингемский университет.

«Я предполагал, что найду способ рассказать им правду в будущем, но со временем я всё глубже и глубже погружался в ложь», - поделился он своей историей на странице в Facebook.

Молодой человек признался, что был «шокирован» тем, как легко было попасть в аудитории, и первые две недели он спокойно ходил на лекции и завёл много друзей. Через несколько недель он перестал посещать на занятия. Что касается сдачи экзаменов – парень рассказал однокурсникам, что якобы страдает от повышенной тревожности, поэтому сдаёт зачёты и тесты наедине с преподавателем в соседнем кабинете.

Теперь он не знает, что делать с работой по специальности, которую он якобы получил, а пока говорит родителям, что не нашёл подходящее место из-за пандемии.

«Проблема в том, что никто из моих друзей или родственников не знает, что я всё время притворялся. И сейчас я настолько погряз во лжи, что даже подумываю покинуть страну», - добавил молодой обманщик

ИСТОЧНИК KP.RU

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