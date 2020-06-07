2020-06-07T13:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог

В плотной медицинской маске, защищающей от коронавируса, тяжело дышать. Сердечникам и гипертоникам приходится нелегко
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Масочный режим в Москве по-прежнему действуетМасочный режим в Москве по-прежнему действуетФото: REUTERS
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В столицу неумолимо приходит лето. Масочный режим в Москве по-прежнему действует и отменять его в ближайшие месяцы не будут. Между тем, дышать в жару в маске становится все сложнее, особенно сердечникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как быть? Ведь не носить маску нельзя. Этот вопрос сайт KP.RU задал кардиологу Ольге Молчановой:

- В общественном транспорте, магазинах и других местах массовых скоплений носить маску необходимо всем, в том числе и сердечникам. Но если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, прислушивайтесь к своим ощущениям.

В транспорте, когда человек просто сидит или стоит, никаких дополнительных затруднений маска создать не должна. При неспешной ходьбе, скорее всего, дискомфорт тоже будет минимальным. А вот если вы куда-то торопитесь, идете быстрым шагом, или пробежались к автобусу, дыхания через маску может не хватить, поскольку оно затруднено.

- Если вы вдруг почувствовали, что что-то не так, - объясняет кардиолог, - Вам стало плохо, поскольку сердце не обеспечивает должное насыщение кислородом крови, просто найдите место, где никого нет и поэтому вы не рискуете заразиться. Снимите маску с лица и просто подышите несколько минут. А затем, когда почувствуете, что все пришло в норму, верните маску на место и продолжайте движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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