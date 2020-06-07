Почему детям опасно носить маски для взрослых, объяснил врач

Масочный режим в столице по последним данным сохранится до середины октября. И хотя ограничения из-за коронавируса постепенно ослабляются, гулять москвичам рекомендовано в масках. Но как быть с занятиями спортом? Ведь даже неспешным шагом прогуливаться в плотной повязке на лице по жаре некомфортно. А чуть прибавишь шаг – и воздуха уже не хватает. Не вредно ли бегать, ездить на велосипеде в маске? Мы спросили об этом врачей:

1. Есть ли смысл носить маску на улице, на открытом воздухе?

Отвечает Евгений Тимаков – педиатр, инфекционист, руководитель одного из медицинских центров:

- На улице вирус в воздухе сохраняется не очень долго. Поэтому если вы вышли из дома, а вокруг людей немного и ближе, чем на метра полтора-два к вам никто не приближается, с медицинской точки зрения необходимости носить маску нет. Ну вот, допустим, вы вечером вышли гулять с собакой по пустому району: тут тем более защищать лицо бессмысленно. Но если до места прогулки вам необходимо идти по оживленной улице, где соблюдать безопасную дистанцию полтора – два метра непросто, а потенциально инфицированных людей рядом может быть много, обязательно наденьте маску. Лучше перестраховаться.

Кстати, даже если у вас парк – через дорогу, помните, что сначала вам придется преодолеть подъезд: пешком ли вы будете спускаться или ехать в лифте – это потенциально опасное место, безопаснее быть в маске. Возвращаясь с прогулки, маску тоже нужно надевать – причем, свежую, не ту, в которой спускались. Так что даже для прогулки их необходимо иметь как минимум две.

2. Безопасно ли детям носить маски для взрослых?

Отвечает Евгений Тимаков – педиатр, инфекционист, руководитель одного из медицинских центров:

- Детям до трех лет носить маску для взрослых нельзя! Дело в том, что в таком возрасте дыхательная система еще только формируется, дыхательные пути узкие, поэтому ношение обычной маски для взрослых может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью. И маленькому ребенку необходимо прикладывать много дополнительных усилий, чтобы сделать вдох через плотную материю маски. Приходится использовать резервную дыхательную мускулатуру, а у малышей она не так развита, как у взрослых. Маска, затрудняя дыхание, может вызвать сонливость и приступы паники. Долгое ее ношение ребенком может даже вызвать гипоксию мозга (нехватку кислорода – прим. Ред.). Помимо этого в жаркую погоду маска может увеличить риск развития теплового удара у ребенка, а также создать дополнительную нагрузку на сердце. И получается парадоксальная ситуация - чрезмерно активное ношение защитной маски может навредить больше, чем сам вирус. А ребенок в таком возрасте не почувствует проблемы и не сможет пожаловаться взрослым!

Детям до трех лет носить маску для взрослых нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Получается, детям вообще лучше ходить без маски?

- Не совсем так. Существуют специальные медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей. Однако и их использование также лучше начинать не раньше, чем с двух лет.

А можно сделать маску самостоятельно. Материал нужно брать плотный, но пропускающий воздух. Подойдут: марля, сложенная в 6-8 слоев, хлопковая ткань с хорошей проницаемостью в 2-3 слоя, фланель, натуральный лен. А вот грубые ткани, как и синтетика, для выкройки не подходят. При длительном ношении они будут натирать кожу, а из-за плохой воздухопроницаемости внутри будет быстро скапливаться влага от дыхания.

- И это, наверное, будет лучшая защита?

- Лучшая защита – это не маска. Необходимо ограничить контакты ребенка с другими детьми и взрослыми. Избегать игр в группах других детей, на детских площадках, парках и т.д

- Может, проще сидеть дома не выходить на улицу?

- Нет, полностью исключать прогулки не стоит. Лучше гулять где-нибудь в парке, где всегда есть возможность уединиться со своей семьей.

3…А сердечникам и гипертоникам?

Этот вопрос мы задали кардиологу Ольге Молчановой:

- В общественном транспорте, магазинах и других местах массовых скоплений носить маску необходимо всем, в том числе и сердечникам. Но если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой, прислушивайтесь к своим ощущениям. Когда вы находитесь в метро или автобусе, то скорее всего никаких затруднений с дыханием маска не создаст, а вот если вы быстро идете, куда-то бежите, то тут дыхание через маску может оказаться затруднено. И если вы вдруг почувствовали, что что-то не так, вам стало хуже, поскольку сердце не обеспечивает должное насыщение кислородом крови, просто найдите место, где никого нет и поэтому вы не рискуете заразиться, снимите маску и просто подышите несколько минут. А затем, когда почувствуете, что все пришло в норму, верните маску на место и продолжайте движение.

4…и во время занятий спортом?

- Носить маску во время интенсивных занятий спортом смысла нет. Когда вы едете на велосипеде или бежите, рядом никаких источников инфекции нет, а дыхание маска может затруднять. Даже у человека, не страдающего никакими заболеваниями дыхательной системы. Поэтому во время индивидуальных пробежек или гимнастики в парке маску можно снять.

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