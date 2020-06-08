2020-06-08T17:24:02+03:00
Общество

Пиратские приложения начнут блокироваться с 1 октября

Соответствующий закон подписал Владимир Путин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пиратские приложения начнут блокироваться с 1 октябряПиратские приложения начнут блокироваться с 1 октябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские и смежные права. В соответствии с принятым документом новая мера вступит в силу с 1 октября.

Меры по ограничению доступа к пиратскому контенту в мобильных приложениях будет принимать Роскомнадзор после заявления правообладателя, а также на основании судебного акта. Новая мера распространяется и на агрегаторы приложений, в том числе Google Play, App Store и Huawei AppGallery.

Отметим, что законопроект о блокировке нарушающих авторские права мобильных приложений внесли в Госдуму еще в феврале 2018 года, а в июле того же года он прошел первое чтение, однако для его доработка потребовалось более чем на полтора года. Третье чтение проект прошел 27 мая.

В понедельник, 8 июня, российский лидер также подписал законы об использовании конфискованного спирта для выпуска антисептиков и о праве студентов старших курсов преподавать в школе

ИСТОЧНИК KP.RU

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