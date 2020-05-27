Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октября
Соответствующий закон приняла Госдума
Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Госдума приняла закон о блокировки интернет-приложений, нарушающих авторские и смежные права. Новая мера вступит в силу с 1 октября.
Согласно принятому документу, после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта, Роскомнадзор будет принимать меры по ограничению доступа к пиратскому контенту в мобильных приложениях. Такая обязанность распространяется также на агрегаторы приложений, в том числе, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.
ИСТОЧНИК KP.RU