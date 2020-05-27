Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октября

27 Май 2020 2020-05-27T15:41:50+03:00

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Госдума приняла закон о блокировки интернет-приложений, нарушающих авторские и смежные права. Новая мера вступит в силу с 1 октября.

Согласно принятому документу, после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта, Роскомнадзор будет принимать меры по ограничению доступа к пиратскому контенту в мобильных приложениях. Такая обязанность распространяется также на агрегаторы приложений, в том числе, App Store, Google Play и Huawei AppGallery.

ИСТОЧНИК KP.RU