2020-06-10T08:38:47+03:00
Политика

Секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Николай Патрушев рассказал, как иностранные НПО пытаются воздействовать внутреннюю обстановку в РФ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Николай Патрушев заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РоссииНиколай Патрушев заявил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Запад для дестабилизации ситуации в России создаёт сеть неправительственных структур, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он рассказал о методах, к которым прибегают западные страны для воздействия на общественно-политическую ситуацию в стране.

- Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств, - рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

ИСТОЧНИК KP.RU

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