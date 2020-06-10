Секретарь Совбеза обвинил Запад в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Запад для дестабилизации ситуации в России создаёт сеть неправительственных структур, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он рассказал о методах, к которым прибегают западные страны для воздействия на общественно-политическую ситуацию в стране.
- Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств, - рассказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
ИСТОЧНИК KP.RU