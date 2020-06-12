2020-06-12T02:26:37+03:00
Экономика

Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции

Поводом для рассмотрения вопроса стало обращение одного бизнесмена
Ксения АНУФРИЕВА
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Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкцииВерховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкцииФото: Иван ВИСЛОВ
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Верховный суд России признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции.

Поводом к рассмотрению этого вопроса стало обращение одного из индивидуальных предпринимателей, чья машина с замороженной продукцией была остановлена таможней на российско-латвийской границе, сообщает ТАСС.

При проведении процедуры досмотра товара выяснилось, что в прибывшем автомобиле перевозится замороженный свиной шпик из Нидерландов. Сотрудники таможенники решили, что ввозимый товар попадает под распространение действия введенных с августа 2015 года специальных экономических мер, то есть контрсанкций, и перечня сельхозпродукции, которая является запрещенной к ввозу в Россию. В связи с эти таможенники выдали перевозчику уведомление о возврате товара и его обратном вывозе в Латвию.

Обратившись в Арбитражные суды трех уровней, предприниматель получил отклонение жалобы. Объяснялось это тем, что запрет на ввоз сельхозпродукции применяется также в отношении товаров, которые перемещаются через границу в рамках процедуры таможенного транзита.

В итоге предприниматель обратился в Верховный суд, Судебная коллегия которого отменила эти решения и удовлетворила требования бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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