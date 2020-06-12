Верховный суд признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции
Верховный суд России признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции.
Поводом к рассмотрению этого вопроса стало обращение одного из индивидуальных предпринимателей, чья машина с замороженной продукцией была остановлена таможней на российско-латвийской границе, сообщает ТАСС.
При проведении процедуры досмотра товара выяснилось, что в прибывшем автомобиле перевозится замороженный свиной шпик из Нидерландов. Сотрудники таможенники решили, что ввозимый товар попадает под распространение действия введенных с августа 2015 года специальных экономических мер, то есть контрсанкций, и перечня сельхозпродукции, которая является запрещенной к ввозу в Россию. В связи с эти таможенники выдали перевозчику уведомление о возврате товара и его обратном вывозе в Латвию.
Обратившись в Арбитражные суды трех уровней, предприниматель получил отклонение жалобы. Объяснялось это тем, что запрет на ввоз сельхозпродукции применяется также в отношении товаров, которые перемещаются через границу в рамках процедуры таможенного транзита.
В итоге предприниматель обратился в Верховный суд, Судебная коллегия которого отменила эти решения и удовлетворила требования бизнесмена.
ИСТОЧНИК KP.RU