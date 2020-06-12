Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

12 Июнь 2020 2020-06-12T04:20:36+03:00

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Сенатор из России Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать на предстоящий парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Парламентарий объяснил, что у российских властей не было «ни одного основания» приглашать на военное шествие в четь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президента Украины. Более того: Алексей Пушков убежден, что даже если бы Зеленского пригласили на торжественное мероприятие, то он бы «на 100% отказался», что повлекло бы поводы для пропагандистких манипуляций и дало бы украинского лидеру шанс «показать отсутствующий у него политический вес».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на парад согласились приехать главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. Чуть позже министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что торжественное мероприятие в Москве посетят руководители 12 стран, большинство из которых – государства СНГ. Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU