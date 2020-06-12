Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Сенатор из России Алексей Пушков оценил решение Кремля не приглашать на предстоящий парад Победы 24 июня украинского президента Владимира Зеленского. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
Парламентарий объяснил, что у российских властей не было «ни одного основания» приглашать на военное шествие в четь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президента Украины. Более того: Алексей Пушков убежден, что даже если бы Зеленского пригласили на торжественное мероприятие, то он бы «на 100% отказался», что повлекло бы поводы для пропагандистких манипуляций и дало бы украинского лидеру шанс «показать отсутствующий у него политический вес».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что на парад согласились приехать главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. Чуть позже министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что торжественное мероприятие в Москве посетят руководители 12 стран, большинство из которых – государства СНГ. Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU