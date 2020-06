В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:41:48+03:00

The Last of Us Part II выйдет 19 июня Фото: скриншот с видео

Игрокам новой части игры The Last of Us будет с первого дня выхода доступен фоторежим, который позволит детально изучить окружающий мир игрового процесса.

Напомним, разработчики не стали ещё раз переносить дату выхода игры. 19 июня начнутся её продажи. В тот же день выйдет патч к игре под номером 1.01 - автоматизированное средство для исправления игры. Он, помимо устранения ошибок, будет расширять возможности в игре.

В игре также появится галерея. В ней игроки смогут увидеть эскизы персонажей, которые не вошли в окончательную версию игры.

12 июня проект стал доступен для обзорщиков и журналистов, которые выпустят рецензии ещё до официального релиза The Last of Us Part II.

14 июня студия Naughty Dog обещает выпустить ещё целый набор дополнительных материалов, однако подробности компания пока не сообщает.

Игра станет эксклюзивной для приставки PlayStation 4 от Sony.

ИСТОЧНИК KP.RU