2020-06-12T12:41:48+03:00
Общество

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

19 июня выходит долгожданный проект от Naughty Dog
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
The Last of Us Part II выйдет 19 июняThe Last of Us Part II выйдет 19 июняФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Игрокам новой части игры The Last of Us будет с первого дня выхода доступен фоторежим, который позволит детально изучить окружающий мир игрового процесса.

Напомним, разработчики не стали ещё раз переносить дату выхода игры. 19 июня начнутся её продажи. В тот же день выйдет патч к игре под номером 1.01 - автоматизированное средство для исправления игры. Он, помимо устранения ошибок, будет расширять возможности в игре.

В игре также появится галерея. В ней игроки смогут увидеть эскизы персонажей, которые не вошли в окончательную версию игры.

12 июня проект стал доступен для обзорщиков и журналистов, которые выпустят рецензии ещё до официального релиза The Last of Us Part II.

14 июня студия Naughty Dog обещает выпустить ещё целый набор дополнительных материалов, однако подробности компания пока не сообщает.

Игра станет эксклюзивной для приставки PlayStation 4 от Sony.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов из-за "выгодных для властей материалов"
В Минздраве объяснили, как жара повлияет на коронавирус
Ксения Собчак сравнила похороны Флойда со своей свадьбой
Посол США в поздравлении с Днём России заявил о желании Вашингтона к сотрудничеству
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Атомная подлодка "Князь Владимир" вошла в состав ВМФ
ООН: Атаку на объекты Saudi Aramco произвели иранским оружием
Врач сообщила об опасности холодных рук и ног
В России от коронавируса умерли 183 человека за прошедшие сутки
В Ухане у врача, первым заявившего о коронавирусе и умершего от него, родился сын
Москву ожидают ливень и град в День России
В Москве от коронавируса вылечились более 118 тысяч человек
Роспотребнадзор выпустил новые санитарные нормы для магазинов
Олег Николаев: Важно оперативно помочь тем, кому нужна неотложная медицинская помощь
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Россия рассказывает в сети о своих объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО
Эксперт рассказал, как мошенники взламывают бесконтактные платежи
Назван величайший киногерой в истории
Путин освободил от должностей заместителей главы Минюста и главы Следственного комитета
Последние новости на утро 12 июня 2020: В России расширили меры поддержки безработных
В Калифорнии застрелили мужчину, ранившего четырех полицейских
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 июня 2020 года составило 47 181 человек