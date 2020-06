«Переход к величию»: Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:33:29+03:00

Менее чем за пять месяцев до ноябрьских выборов действующий американский лидер Дональд Трамп начал подбирать новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.

Как передает газета Washington Post со ссылкой на свои источники, глава Белого дома решил внести изменения в свою компанию, поскольку лозунг «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) перестал производить необходимого эффекта. Виной тому вызванный пандемией нового коронавируса экономический кризис, а также протесты в связи с убийством афроамериканца при задержании полицией.

По данным источника, за последние недели американский президент думал вернуться к своему прежнему лозунгу «Сделаем Америку вновь великой», а также пробовал такие фразы, как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее еще впереди» (The Best Is Yet to Come).

ИСТОЧНИК KP.RU