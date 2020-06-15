2020-06-15T09:23:39+03:00
Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

На 15 мая американская валюта стоит 68,61 рубль
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доллар подорожал в марте на фоне новостей о срыве сделки ОПЕКДоллар подорожал в марте на фоне новостей о срыве сделки ОПЕКФото: REUTERS
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Аналитики спрогнозировали курс доллара на конец 2020 года. К этому моменту ожидается, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, пойдет на спад, стабилизируются цены на нефть.

- При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП,- заявил РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

В последний раз 66 рублей доллар стоил в начале марте, до введения нерабочих дней в России. Рост начался с введением режима самоизоляции и распространения коронавируса. Но самый большой скачек цены произошел после распада сделки ОПЕК, когда нефтедобывающие страны не смогли договориться о сокращении. Доллар тогда стоил больше 80 рублей.

Только в апреле стороны пришли к компромиссу. Сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки назвали исторически. С мая нефть и рубль вновь начали дорожать.

Сейчас по курсу ЦБ американская валюта оценивается в 68,61 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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