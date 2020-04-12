2020-04-12T22:19:09+03:00
Экономика

Страны ОПЕК+ снизят добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки

Саудовская Аравия и остальные экспортеры пошли навстречу Мексике
Евгений БЕЛЯКОВ
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Добыча нефти будет сокращена странами ОПЕК по договоренностиДобыча нефти будет сокращена странами ОПЕК по договоренностиФото: EAST NEWS
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Четыре дня переговоров все же увенчались успехом. С 1 мая почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу. Кто-то из-за рыночных реалий, потому что нефть стало невыгодно добывать, а кто-то - в соответствиями условиями сделки. При этом Мексика поступила хитро. Она хоть и не входит в число главных производителей нефти в мире, но позволила себе диктовать условия таким монстрам этого рынка, как Россия и Саудовская Аравия. Видимо, мексиканский президент вовремя понял, что у тех просто нет выбора. В итоге вместо отведенного ей сокращения в 400 тысяч баррелей в сутки, Мексика сократит свое производство лишь на 100 тысяч баррелей. Для сравнения, наша страна снизит добычу примерно на 2,5 млн баррелей (это почти четверть нашего производства).

К слову, картельный сговор хоть и осуждается в рыночной экономике, но в нефтяной сфере считается абсолютно нормальным инструментом. Особенно сейчас, когда предложение в мире превышает спрос на на 15 - 20%. Не заключи экспортеры это соглашение, цена на нефть вполне реально могла опуститься почти до нулевых отметок. Но что будет сейчас? Пойдет вверх? Все не так однозначно…

Соглашение о сокращении добычи производители сырья заключали ради того, чтобы сбалансировать мировой рынок сырья. Тем не менее 10 млн баррелей - это мало. Такое снижение хоть и уменьшит избыток на рынке, но не уберет его полностью. Спрос на нефть в ближайшие два месяца точно не восстановится. Автомобильный трафик в большинстве стран мира снизился на 70 - 80%, авиационный - более чем на 90%. Плюс кое-где остановились и крупные производства. Да и нефтехранилища заполнены почти под завязку (на 80%). То есть, последние будут продолжать наполняться, но с меньшей скоростью. И даже если спрос в какой-то момент начнет превышать предложение, покупатели с большей охотой будут использовать дешевую нефть, лежащую в резервуарах, чем закупать новое сырье по более высокой стоимости.

Участникам ОПЕК удалось договориться о снижении добычи нефти. Фото: EAST NEWS

Участникам ОПЕК удалось договориться о снижении добычи нефти.Фото: EAST NEWS

В долгосрочной перспективе (а сделка заключена на два года) сокращение добычи должно привести к росту котировок нефти. Но не факт, что это произойдет в ближайшие месяцы. Во-первых, рынок живет ожиданиями. Они перед встречей ОПЕК были высокими. Некоторые даже говорили, что сокращение составит до 20 млн баррелей в сутки. На этих новостях цена на нефть и выросла за неделю почти на 50% - до 35 долларов за баррель. Но когда стало выясняться, что сокращение будет вдвое меньше, стоимость скорректировалась до 32 долларов. А сейчас может упасть еще сильнее.

Есть большая вероятность, что многие производители нефти, видя демарш Мексики, захотят тоже схалтурить. В открытую ссориться не будут, но снизят объем производства нефти лишь на бумаге. А на деле будут поставлять столько же или ненамного меньше. Когда отраслевые аналитики это поймут и опубликуют подробную статистику, цена на нефть точно пойдет вниз. Другое дело, что это может произойти уже после того, как ситуация с коронавирусом в развитых странах начнет исправляться. И тогда негатив будет перекрыт безусловным позитивом. Но когда именно это счастливое событие случится, сейчас не может предсказать никто. Тут экспортеры нефти бессильны.

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Ведущие экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу нефти на невиданные 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+, развалившаяся месяц назад, получила второе дыхание. Решение принималось, чтобы поддержать цены на нефть на приемлемом уровне. Пока сделать это, скорее, не получилось. «Комсомолка» разбиралась, почему историческое решение не привело к ожидавшемуся эффекту и что с того простым россиянам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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