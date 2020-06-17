Британская телеведущая повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун
Британская актриса и телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое разделило ее подписчиков на два лагеря. Дело в том, что 49-летняя знаменитость повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун.
На записи Холден, сидя в рабочем кресле на фоне красной стены и пристально глядя в объектив, закидывает ногу на ногу примерно так, как это сделала Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт» на допросе. Одета она одновременно и скромно и вызывающе: белая блузка, мини-юбка и босоножки на высоких каблуках.
Одни поклонники теледивы в комментариях выражают восхищение: «Красавица, так держать!», «Вот это ноги!», хвалят ведущую за то, что она остается такой стройной и держит себя в форме.
Других подписчиков ролик Холден смутил. Многие считают, что в ее возрасте так себя вести просто неприлично. А некоторые отмечают, что она «явно ищет внимания» и интересуются, как к этому относится ее муж, музыкальный продюсер Крис Хьюз.
«Основной Инстинкт» Шерон Стоун сцена допроса.
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ИСТОЧНИК KP.RU