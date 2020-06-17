2020-06-17T05:25:48+03:00
Звезды

Британская телеведущая повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун

Поклонники 49-летней Аманды Холден разделились: одни восторгаются, другие считают, что в ее возрасте это неприлично [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Британская телеведущая Аманда ХолденБританская телеведущая Аманда ХолденФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое разделило ее подписчиков на два лагеря. Дело в том, что 49-летняя знаменитость повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун.

На записи Холден, сидя в рабочем кресле на фоне красной стены и пристально глядя в объектив, закидывает ногу на ногу примерно так, как это сделала Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт» на допросе. Одета она одновременно и скромно и вызывающе: белая блузка, мини-юбка и босоножки на высоких каблуках.

noholdenbacknoholdenback
Телеведущая повторила трюк с ногами Шерон Стоун
35827 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Одни поклонники теледивы в комментариях выражают восхищение: «Красавица, так держать!», «Вот это ноги!», хвалят ведущую за то, что она остается такой стройной и держит себя в форме.

Других подписчиков ролик Холден смутил. Многие считают, что в ее возрасте так себя вести просто неприлично. А некоторые отмечают, что она «явно ищет внимания» и интересуются, как к этому относится ее муж, музыкальный продюсер Крис Хьюз.

«Основной Инстинкт» Шерон Стоун сцена допроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ноги Шэрон Стоун выправляли аппаратом Илизарова?

Наш корреспондент заподозрил, что у звезды настоящие ножки как на конкурсе бомбежки (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Южной Корее заявили, что больше не намерены терпеть «безрассудство» КНДР
Осужденный в США программист Лисов возвращается на Родину
Британская телеведущая повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун
Американцы снесли памятник Колумбу в Миссури
КНДР возобновит военные учения у границы с Южной Кореей
В Техасе произошла стрельба в торговом центре
Озвучена эффективность первого в мире лекарства от коронавируса
Глава Минздрава рассказал, когда в России можно будет снять все ограничения по коронавирусу
ВОЗ: Первое в мире лекарство от коронавируса изобрели в Великобритании
На Украине заявили, что «Газпром» начал демонтировать трубы для транзита
Минюст США подал в суд на Болтона
Диетолог назвал продукты, которые помогут защищать легкие от коронавируса
Косачев назвал условие, при котором будет достроен «Северный поток – 2»
Куда жаловаться на водителя автобуса, рассказали в Госавтоинспекции
Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»
Грузия обвинила Кадырова в заказе убийства журналиста, который оскорбил Путина