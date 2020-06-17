Британская телеведущая повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун

17 Июнь 2020 2020-06-17T05:25:48+03:00

Поклонники 49-летней Аманды Холден разделились: одни восторгаются, другие считают, что в ее возрасте это неприлично [видео]

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Британская актриса и телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое разделило ее подписчиков на два лагеря. Дело в том, что 49-летняя знаменитость повторила знаменитый трюк с ногами Шерон Стоун.

На записи Холден, сидя в рабочем кресле на фоне красной стены и пристально глядя в объектив, закидывает ногу на ногу примерно так, как это сделала Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт» на допросе. Одета она одновременно и скромно и вызывающе: белая блузка, мини-юбка и босоножки на высоких каблуках.

noholdenback Телеведущая повторила трюк с ногами Шерон Стоун

Одни поклонники теледивы в комментариях выражают восхищение: «Красавица, так держать!», «Вот это ноги!», хвалят ведущую за то, что она остается такой стройной и держит себя в форме.

Других подписчиков ролик Холден смутил. Многие считают, что в ее возрасте так себя вести просто неприлично. А некоторые отмечают, что она «явно ищет внимания» и интересуются, как к этому относится ее муж, музыкальный продюсер Крис Хьюз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752976" frameborder="0"></iframe> «Основной Инстинкт» Шерон Стоун сцена допроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU