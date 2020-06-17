2020-06-17T12:05:40+03:00
Общество

Глава Минтруда: Пик кризиса на рынке труда из-за пандемии позади

Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Антон Котяков сообщил о преодолении основных негативных эффектов пандемииАнтон Котяков сообщил о преодолении основных негативных эффектов пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Министерства труда Антон Котяков сообщил, что рынок труда в России прошёл пик негативных процессов, вызванных пандемией коронавируса. По итогам мая уровень безработицы составил 6,1%.

Котяков отметил, что Россия прошла этот пик значительно лучше, чем многие страны. Например, в США показатель безработицы составил 13% на пике кризиса.

- Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, при этом в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, он составлял более 13%, - рассказал Котяков в рамках социального форума "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект". Форум организовал российский союз промышленников и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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