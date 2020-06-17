В Самаре на параде Победы 24 июня представят исторический артефакт

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре 24 июня, как и в других городах России, пройдет военный Парад Победы. Его участниками станут более 1700 человек. Проведут торжественное шествие в память о первом победном параде, который проходил 24 июня 1945 года. В нем участвовали около 190 воинов Красной Армии родом из Куйбышевской области (прим.ред. теперь Самарская). Одним из таких воинов стал Дмитрий Голосов, Герой Советского Союза. В этом году по площади в Самаре знаменная группа пронесет его кавалерийскую шашку.

Также в Самаре по площади пройдет военная техника. А колонну возглавит легендарный танк Т-34 с надписью «На Берлин». Всего представят 53 образца вооружения и военной техники. А в воздушной части парада примут участие 12 машин: это российские тактические разведывательные самолёты Су-24МР и российские многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, а также вертолеты Ми-2 и Ми-8.

Вечером же горожан порадуют ярким фейерверком – залпы дадут из двух салютных установок. КП-Самара собрала полную программу праздничных мероприятий.