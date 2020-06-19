Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:39:16+03:00

Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее выразили удовлетворение в связи с завершением работы над этим соглашением. Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ ТАСС

Теперь иностранцы могут посещать обе страны, имея визу одной из них

Изменить размер текста: A A

Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз.

До этого главы обоих государств Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках переговоров по телефону сообщили, что удовлетворены "завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2017 году Москва и Минск согласовали план мероприятий по формированию единого миграционного пространства. Тогда Сергей Лавров сообщил после встречи с белорусским коллегой, что межправительственное соглашение будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, связанным "с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государства".

Изначально соглашение должно было подписано 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства. Подписание отложили, потому что белорусская сторона не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU