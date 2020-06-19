2020-06-19T23:19:27+03:00
Здоровье

Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врач

Специалист напомнила, что нужно внимательно относиться к своему здоровью
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врачКогда боль в груди говорит о раке, объяснила врачФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Акушер-гинеколог Екатерина Жуманова рассказала, в каких случаях когда боль в груди может говорить о раке.

По словам врача, следует всегда относиться с вниманием к своему здоровью и телу, если появляются какие-либо неприятные или болезненные ощущения. Они могут служить "первым звоночком" к тому, что пока обратиться к специалистам.

Также гинеколог добавила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одной из них является неправильно подобранное нижнее белье. Об этом Жуманова рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Грудь может болеть и из-за мастопатии - доброкачественных образований в молочной железе, в ряде случаев связанных с гормональными изменениями, происходящих в организме. Кроме этого, боли и рези могут сигнализировать о кисте.

При болях с сопровождением повышения температуры тела в отдельных участках груди, отеками, покраснениями, важно вовремя обратиться к врачу. Подобные симптомы могут говорить о наличии у женщины тромбофлебита подкожных вен молочной железы.

При онкологических заболеваниях боль в груди, как правило, достаточно редко становится именно первым симптомом наличия болезни. Однако среди симптомов рака Жуманова отметила выделения из сосков, изменение кожных покровов на груди и ее цвета и появление отеков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врач
В России появился сервис "Поступление в вуз онлайн"
Перед первым после перерыва матчем РФПЛ наградили медиков, борющимся с COVID-19
В Торонто неизвестные открыли стрельбу, есть погибший
Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Президент Туркмении не придет на парад Победы в Москву
Песков: "Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле
В Бундестаге призвали отказаться от "Северного потока-2"
Не призывала бойкотировать: орловский инфекционист объяснила свои слова про голосование
Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа
В Минэкономразвития сообщили, на сколько снизился ВВП
Центробанк не стал включать вторую волну коронавируса в базовый сценарий
Росстат сообщил, на сколько снизились зарплаты россиян в апреле
Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса