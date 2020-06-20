Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономики
Эксперты германского Deutsche Bank назвали смертельные угрозы для мировой экономики. Они составили прогноз на ближайшие 10 лет.
Банк представил четыре возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, в мире может произойти еще одна пандемия нового вируса, пишет Business Insider.
Второй угрозой в списке представлено сильнейшее извержение вулкана категории VEI-7 (извержение, при котором объем выбросов пепла превышает 100 кубических километров). Говоря об сценарии, в банке напомнили об извержении исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году. Его извержение нанесло значительный удар по экономике и даже нарушило авиасообщение на территории всей Северной Европы.
Третий и четвертый варианты развития событий предполагают мощную вспышку на Солнце и начало войны глобального масштаба. Отмечается, что шансы, что один из этих сценариев все-таки будет реализован до 2030 года, равны примерно 33%, считают в Deutsche Bank.
Эксперты отметили, что 2020 год на примере коронавируса уже доказал, насколько разрушительной может быть глобальная пандемия.
ИСТОЧНИК KP.RU