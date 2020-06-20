Лондон ответил на статью Путина о Второй мировой войне

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:19:45+03:00

В МИД Британии заявили, что победа над нацистами стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР

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Историю не стоит переписывать в угоду интересам той или иной страны, а победа над нацистской Германией стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и Советского Союза. Подобным образом представитель внешнеполитического ведомства Британии прокомментировали статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента (…) Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», - приводит РИА Новости слова представителя британского МИД

Напомним, накануне российский лидер опубликовал свою статью о Второй мировой войне. Так глава государства призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого непредвзято. Кроме того, глава государства написал о том, что СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма, а также назвал несправедливыми заявления о том, что начало Второй Мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа. Он отметил, что все ведущие страны до некоторой степени разделяют ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU